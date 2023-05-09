İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da Yunus Timleri bir araçta 6 adet sikke ve 2 detektör ele geçirdi

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince içerisinde 2 kişinin bulunduğu araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, 6 adet sikke ve 2 detektör ele geçirildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince içerisinde 2 kişinin bulunduğu araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, 6 adet sikke ve 2 detektör ele geçirildi.


Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Börekçiler Mahallesinde yapılan çalışmalarda, F.A.( 41) ve S.G.(43) isimli şahısların içerisinde bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramasında, 6 adet sikke,1 adet detektör, 1 adet detektöre ait kulaklık ve 1 adet el detektörü ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekibine teslim edildi.

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