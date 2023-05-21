Kütahya'da Yunus Timleri bir kişinin eşyaları arasında uyuşturucu buldu

Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri tarafından bir şahsın yapılan eşya aramasında uyuşturucu madde ve bıçak ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından Balıklı Mahallesinde yapılan çalışmalarda, E. K. (27) isimli şahsın yapılan eşya aramasında, 28 adet sentetik ecza hap (lyrica) 1,83 gram metamfetamin ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.