Kütahya'da Yunus Timleri bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın aracında ve üst aramasında, 4,47 gram metamfetamin, 0.80 gram bonzai ve 1 adet payp ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Bahçelievler Mahallesinde yapılan çalışmalarda, M.A. (23) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araçta ve şahsın yapılan üst aramasında, 4,47 gram metamfetamin, 0.80 gram bonzai ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.