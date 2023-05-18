İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kütahya'da Yunus Timleri bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince bir kişinin yapılan üst ve çevre aramasında iki parça halinde paketlenmiş 1.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir kişinin yapılan üst ve çevre aramasında iki parça halinde paketlenmiş 1.68 gram metamfetamin ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Cedit Mahallesinde yapılan çalışmalarda, F. A. (29) isimli şahsın yapılan üst ve çevre aramasında, iki parça halinde paketlenmiş 1.68 gram metamfetamin ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.