Kütahya'da Yunus Timleri şahsın üzerinde uyuşturucu buldu

Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri tarafından bir şahsın yapılan üst aramasında, 2.14 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından Servi Mahallesinde yapılan çalışmalarda M. B. (28) isimli şahsın yapılan üst aramasında, iki parça halinde paketlenmiş 2.14 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.