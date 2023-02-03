İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da Yunus Timleri şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu ve kesici alet ele geçirdi

Kütahya’da Motosikletli Yunus Timleri tarafından durdurulan şüpheli şahsın yapılan üst aramasında 0.

Kütahya'da Motosikletli Yunus Timleri tarafından durdurulan şüpheli şahsın yapılan üst aramasında 0.92 gr metamfetamin ve 1 adet kesici alet ele geçirildi.


Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Timleri tarafından Cedit Mahallesinde yapılan çalışmalarda, M.S. K. (34) isimli şahsın yapılan üst aramasında 0.92 gr metamfetamin ve 1 adet kesici alet ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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