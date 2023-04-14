Kütahya'da Yunus Timleri uyuşturucu ele geçirdi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince 2 kişinin bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramasında 4,31 gram metamfetamin ve 1 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince İstiklal Mahallesinde yapılan çalışmalarda, M.B. (28) isimli şahsın sevk ve idaresindeki O.E.(23) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramalarında, 4,31 gram metamfetamin ve 1 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.