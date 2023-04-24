İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da Yunus Timleri uyuşturucu ele geçirdi

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince 2 kişinin bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramasında, 7.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince 2 kişinin bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramasında, 7.55 gram metamfetamin, 56 adet sentetik ecza hap ve 1 adet araç anahtarı şeklinde hassas terazi ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Ali paşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda kontrol edilen araç içerisinde, F.U. (28) ve B.Y. (23) isimli yolcu olarak bulunan şahısların yapılan üst ve araç aramalarında, 7.55 gram metamfetamin, 56 adet sentetik ecza hap ve 1 adet araç anahtarı şeklinde hassas terazi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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