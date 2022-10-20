Kütahya'da Yunus Timleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri bir araçta yaptıkları aramada 2,11 gram metamfetamin ve 3,33 gram esrar ele geçirdi. Olayda yakalanan 2 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerinin Osmangazi Mahallesinde yaptığı çalışmalarda H.O. (41) isimli şahsın sevk ve idarisindeki, R.Ç. (30) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araç ve şahısların yapılan üst aramalarında, 2,11 gram metamfetamin, 3,33 gram esrar ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.