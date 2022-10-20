İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kütahya'da Yunus Timleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Kütahya’da Motosikletli Polis Timleri bir araçta yaptıkları aramada 2,11 gram metamfetamin ve 3,33 gram esrar ele geçirdi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri bir araçta yaptıkları aramada 2,11 gram metamfetamin ve 3,33 gram esrar ele geçirdi. Olayda yakalanan 2 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.


Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerinin Osmangazi Mahallesinde yaptığı çalışmalarda H.O. (41) isimli şahsın sevk ve idarisindeki, R.Ç. (30) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araç ve şahısların yapılan üst aramalarında, 2,11 gram metamfetamin, 3,33 gram esrar ve 1 adet payp ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.