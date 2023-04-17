İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da Yunus Timlerince 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince yapılan çalışmalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 18 fişek ele geçirilirken, yoklama kaçağı 2 şahıs yakalandı.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince yapılan çalışmalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 18 fişek ele geçirilirken, yoklama kaçağı 2 şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Saray Mahallesinde yapılan çalışmalarda, M.B.K. (26) isimli şahsın sevk ve idaresindeki F.M (23), T.A. (37), M.B. (27) ve M.D. (26) isimli şahısların yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların üzerlerinde yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 18 fişek ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Ayrıca M.B. ve F.M. isimli şahıslara Yoklama Kaçağı olmaları nedeniyle gerekli idari işlem uygulandı.

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