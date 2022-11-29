İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da Yunus Timlerince bir kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın yapılan üst aramasında, 0.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın yapılan üst aramasında, 0.36 gram metamfetamin, 0.19 gram toz şeklinde extacy ve 1 adet extacy hap ele geçirildi.


Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Balıklı Mahallesinde yapılan çalışmalarda, M.S. (29) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 0,36 gram metamfetamin, 0.19 gram toz şeklinde extacy, 1 adet extacy hap ve 1 adet payp ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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