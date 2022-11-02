İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da Yunus Timlerince bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın yapılan üst aramasında 1,37 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın yapılan üst aramasında 1,37 gram metamfetamin ele geçirildi.


Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Lala Hüseyin Paşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda, İ.H.S. (24) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 1,37 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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