İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da Yunus Timlerinin durdurduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da Yunus Timlerince 2 şüphelinin bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramalarında, 2,33 gram metamfetamin, 0,52 gram bonzai, 1,57 gram esrar ve 1 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Kütahya'da Yunus Timlerince 2 şüphelinin bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramalarında, 2,33 gram metamfetamin, 0,52 gram bonzai, 1,57 gram esrar ve 1 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.


Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Motosikletli Polis Timlerince Evliya Çelebi Mahallesinde yapılan çalışmalarda, O. Ö. (23) isimli şahsın sevk ve idaresindeki O. D. (24) ve M. İ. M. (24) isimli şahısların yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramalarında, 2,33 gram metamfetamin, 0,52 gram bonzai, 1,57 gram esrar,1 adet sentetik ecza hap ve 2 adet payp ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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