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Kütahya'da “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesiyle Kütahya’da 8-13 yaş grubu hem eğlenecek hem de yüzme öğrenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesiyle Kütahya'da 8-13 yaş grubu hem eğlenecek hem de yüzme öğrenecek.


Bakanlık tarafından belirlenen 19 ilden biri olan Kütahya'da hayata geçirilen proje kapsamında Tavşanlı'ya portatif yüzme havuzu kuruldu. Portatif yüzme havuzuyla 8-13 yaş grubu ücretsiz ve hijyenik şartlarda uzman eğitmenler eşliğinde yüzme dersi alacak.


Projeyle çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine destek olan yüzme sporu öğretilerek sağlıklı bir neslin yetiştirilmesi hedefleniyor. Yüzme eğitimlerine katılmak isteyen 8-13 yaş grubunun Tavşanlı Gençlik ve Spor Müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekiyor.

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