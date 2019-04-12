Kütahya'da 'Zaman dursun, Kütahya okusun' projesi

Kütahya'da, okuma alışkanlığının tüm topluma yayılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan ‘Zaman Dursun, Kütahya Okusun' projesi kapsamında, Kütahya Öğretmenevinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, kitap okuma alışkanlığının toplumların gelişmesine ve çağdaş değerlere ulaşmasında en önemli etkenlerden birisi olduğunu söyledi.

Başyiğit; "Bugün burada 'Zaman dursun, Kütahya okusun' sloganıyla sunumunu yaptığımız projemiz ile kuruluşun ve kurtuluşun sehri olan Kütahya'mızda okuma alışkanlığının tekrardan bir kültür olarak filizlenebilmesi için ilk tohumları atıyoruz. Zaman artık her şeyi kapatıp kitaplıkları süsleyen kitaplarımızın kapaklarını açma ve kitapların dünyasına girme zamanıdır. Çocuklarımız medyanın etkisiyle maruz kaldıkları şiddet unsurları ile değil; kitapların hayal dünyasında büyüyecek ve inşallah bu bir kültür olarak yerleşip iliklerimize kadar işleyerek nesilden nesile aktarılacaktır. Kütahya'mızda okuma konusunda farkındalık oluşturabilmek, çocuklarımıza sözlerle değil; davranışlarla örnek olabilmek amacıyla yola çıkıyoruz. 7'den 77'ye herkesten destek vermesini ve sahiplenmesini beklediğimiz bu proje ile evde, misafirlikte, kahve ortamında, otobüslerde, kısaca vakit bulabildiğimiz her yerde, hem çocuklarımıza yeni dünyalar, değerler kazandırabilmek hem de kendimizi geliştirebilmek adına “Zaman Dursun, Kütahya okusun' diyoruz" dedi.

"KİTAP, YAŞAM UFKUNU GENİŞLETEN EN ETKİLİ ARAÇTIR"

Çağdaş toplum olmanın gereklerini yerine getirebilmek, düşünen ve sorgulayan bireyler yetiştirmekle doğrudan ilişkilidir diyen Başyiğit, "Çağdaş insanı belirleyen özelliklerin başında okur-birey olmak gelir. Okumayı öğrenmek ve bunu alışkanlık haline getirerek yaşam boyunca devam ettirmek eğitimin en temel hedeflerindendir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bu vasıflarla donanmış bireyler olarak yetişmesi için okul öncesinde okuma sevgisi, ilkokulda okuma alışkanlığı ve ortaokulda okuma kültürü kazanması ve bu kültürü yaşam biçimi haline getirmesi gerekmektedir. Mustafa Kemal Atatürk 'Bir ülkede okumaya karşı istek artmadıkça, aymazlık ve yıkım artar.' cümlesiyle; okumanın ve okuma alışkanlığının toplumların gelişmesinde, çağdaş değerlere ulaşmasında en önemli etkenlerden birisi olduğunu belirtir. Kitap, çocuklarımızın bilgi ve kültürünü artıran, kelime hazinesini zenginleştiren, dili kullanma becerisini güçlendiren, düşünce ve yaşam ufkunu genişleten en etkili araçtır. Okumak, günümüz insanının haiz olması gereken olmazsa olmaz bir vasfı, şimdinin ve geçmişin en saygın eylemidir." diye konuştu.

Geniş katılım ile gerçekleştirilen programa Vali Yardımcısı Arif Yalçın, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, Kütahya Müftüsü Hüseyin Hazırlar, İl Millî Eğitim Müdürümüz Hasan Başyiğit, İŞ-KUR İl Müdürü Kamil Uçan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, STK temsilcileri, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden öğretim üyeleri ile okul müdürlerinin katılımı aynı anda eş zamanlı olarak kitap okuyarak projeye start verdiler.