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Kütahya'da ZEKA Yatırım Destek Ofisi Toplantısı

Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) Yatırım Destek Ofisi Toplantısı Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirildi.


Valilik Toplantı Salonundaki Toplantıya Vali Ömer Toraman'ın yanı sıra ZEKA Genel Sekreteri Veli Oğuz, ZEKA Yatırım Destek Ofisi koordinatörü Kutlu Eser, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Kütahya Koordinatörü İskender Cem Leblebici ile Zafer Kalkınma Ajansı uzman ve yetkilileri katıldı.


Alınan bilgiye göre, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz'un ZEKA'nın faaliyetleri hakkında bilgilendirmesiyle başlayan toplantıda ZEKA tarafından Kütahya'ya yönelik turizm ve altyapı odağında yürütülen projeler, 1. Yatırım Destek Ofisi faaliyetleri, Kütahya Çinisinin Markalaşması ve Katma Değerinin Artırılması Güdümlü Projesi, Lojistik Merkezi çalışmaları görüşüldü.(EFE)

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