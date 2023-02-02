Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'da karlı yolda bir kamyon ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Eskişehir Karayolu'nun 15. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, aynı istikamete gitmekte olan ve sürücüleri isimleri ile araçların plakalarının henüz tespit edilemediği olayda, bir kamyon ve iki otomobil çarpıştı. Kazada, bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza sebebiyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.