İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Kütahya’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kütahya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Kütahya-Afyonkarihisar Karayolu Zafertepe Kavşağı'nda meydana geldi.


Alınan bilgiye göre, freni tutmadığı iddia edilen otobüs, seyir halindeki 2 otomobile çarptı. Kazada, isimleri belirtilmeyen 3 kişi yaralandı.


Ambulanslarla hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, otomobillerden biri kullanılmaz hale geldi.

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