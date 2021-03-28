Kütahya'daki ambalaj deposunda çıkan yangın 3 saatte söndürüldü

Kütahya'daki bir ambalaj deposunda çıkan yangın 3 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bölcek Mahallesi'nde bulunan bir ambalaj deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın deponun tamamını sardı. Vatandaşların ihbarıyla depoya 12 itfaiye aracı, su tankeri ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına aldı.

Depodaki tüm ürünler kül olurken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı.