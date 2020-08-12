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Kütahya'daki bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Kütahya’da iki arkadaş arasındaki bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Kütahya'da iki arkadaş arasındaki bıçaklı kavgada bir kişi öldü.


Ali Paşa Mahallesi Zafer Meydanı'ndaki olayda, 36 yaşındaki M.İ. ile 31 yaşındaki Hakan Sarı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.İ., Sarı'yı bıçaklayarak yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sarı, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı. Sarı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, zanlı M.İ., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Olayla alakalı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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