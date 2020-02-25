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Kütahya'daki biyolojik çeşitliliğin envanteri çıkartılacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Biyoloji Bölümü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) arasında Kütahya’ya ait ’biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme’ projesi kapsamında flora alanında iş birliği yapılması amacıyla protokol imzalandı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Biyoloji Bölümü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) arasında Kütahya'ya ait 'biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme' projesi kapsamında flora alanında iş birliği yapılması amacıyla protokol imzalandı.


Üniversitenin Rektörlük makamında düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın, Başkomutan Tarihi Milli Parkı Müdür Vekili Serpil Taşpınar, Tarım ve Orman Bakanlığının 5. Bölge Müdür Vekili Şahin Çılgın ile Kütahya Şubesi Müdürü İsmail Lafcioğlu katıldı.


İmzalanan protokol ile DKMP tarafından başlatılan Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında Kütahya iline ait biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme projesi kapsamında flora alanında DPÜ Biyoloji bölümü ile DKMP izleme çalışmalarını iş birliği içerisinde yapılabilmesi konusunda uzlaşmaya varıldı.

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