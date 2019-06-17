"Kütahya'daki bu yanlış uygulama bir an önce düzeltilmeli"

Türkiye genelinde suçluların yakalanması için kurulan Plaka Tanımlama Sistemi (PTS), Kütahya'da hacizli araçların yakalanmasında kullanılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nün talimatıyla yaklaşık 6 aydan beri hacizli araçlar il genelindeki PST'ler kullanılarak yakalanıyor. Terör nitelikli, ikiz plakalı, çalıntı ve suçluların kullandığı araçların yakalanması için Türkiye genelinde kurulan sistemin, Kütahya'da hacizli araçların yakalanmasında kullanılması mağduriyetlere neden oluyor. İstanbul'dan hacizli aracıyla yola çıkarak Kütahya'ya gelene kadar yaklaşık 30 PTS'den geçmesine rağmen durdurulmayan sürücüler, Kütahya'daki PTS'lerden geçtiğinde polis noktasında durdurularak aracı bağlanıyor. Bu durum polisin asli görevinin dışında ek iş yükü meydana getirirken, aracının hacizli olmadığından haberdar olmayan vatandaşlar için de mağduriyet oluşturuyor.

"SAYIN VALİM, AİLELER GECE YARASI MAĞDUR EDİLİYOR"

Talimatın 24 saat boyunca uygulanması nedeniyle gece geç saatlerde içinde ailelerin olduğu hacizli araçlar bağlanarak aileler mağdur ediliyor. Tırıyla nakliyecilik yapan bir tır sürücüsü ise haberdar olmadığı 60 liralık borcu yüzünden aracının bağlandığı ve mağduriyet yaşatıldığı iddia edildi.Diğer illerde yapılmayan uygulamanın Kütahya'da yapılmasına tepki gösteren vatandaşlar, durumun bir ön önce düzeltilmesini istiyor. Vatandaşlar, "Valimiz Ömer Toraman'ın durumu derhal el atmasını istiyoruz. İnsanları gece yarısı mağdur etmeye kimsenin hakkı yok. Yanlıştan bir ön önce dönülmelidir" diye konuştular.

Vatandaşlar, diğer illerde olmayan uygulama polisin borçluların değil suçluların peşinde koşması gerektiğini savundular.