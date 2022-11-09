İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'daki çatı yangını korkuttu

Kütahya’da 3 katlı evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Kütahya'da 3 katlı evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Çeltik Sokak'ta 3 katlı evin teras katında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.


Yangında çatıda büyük çapta hasar oluştuğu belirtildi.

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