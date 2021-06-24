Kütahya'daki fuhuş operasyonuna 2 tutuklama

Kütahya'da, polisin düzenlediği operasyonla 4 kadına zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla yakalanan 6 kişiden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 4 kadına zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Yaklaşık 3 ay izlenen şüpheliler İ.K. (66), V.İ. (59), M.A.T. (62), T.V. (57), K.A. (49) ve İ.B. (36) düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler polisteki ifadelerinin ardından 'Fuhşa teşvik', 'aracılık', 'zorlama ve yer temin etmek' suçlamalarıyla Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Burada şüphelilerden K.A.(49) ve İ.B. (36) isimli şahıslar savcılık kararıyla serbest bırakıldı. İ.K. (66) ve T.V. (57) isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, V.İ. (59) ve M.A. T. (62) isimli şahıslar ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.