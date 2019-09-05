-Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Kütüphane İstatistikleri 2018 haber bülteni verilerine göre; Kütahya'daki halk kütüphanelerinde 265 bin 227 kitap bulunuyor.

Kütahya'da 2018 yılı itibariyle 19 halk kütüphanesi bulunduğunu belirten TUİK Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, “Kütahya'daki halk kütüphanelerinde bulunan kitap sayısı ise 265 bin 227 olup, Kütahya halk kütüphanelerde bulunan en fazla kitap sayısı itibariyle Türkiye'de 27., Ege Bölgesi illeri arasında 7. sırada yer almaktadır” dedi.

Bin kişi başına kütüphanelerden yararlanan kullanıcı sayısının Kütahya'da 499 olduğuna vurgu yapan Akyol,” Bu değerle Kütahya Türkiye'de bin kişi başına kütüphanelerden yararlanan kullanıcı sayısı en yüksek olan 34. Ege Bölgesinde ise 3. il konumundadır” diye konuştu. (EFE-)