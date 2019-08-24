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Kütahya'daki ikinci orman yangını sürüyor

Kütahya’nın Emet ilçesindeki orman yangını söndürülürken, Gediz ilçesindeki yangın 25 arazöz ve yaklaşık 100’e yakın görevlinin çalışmaları ile söndürülmeye çalışılıyor.

Kütahya'nın Emet ilçesindeki orman yangını söndürülürken, Gediz ilçesindeki yangın 25 arazöz ve yaklaşık 100'e yakın görevlinin çalışmaları ile söndürülmeye çalışılıyor.


Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, Akdağ bölgesindeki yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ile Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiğini bildirdi. Kayım, söndürme çalışmalarına 5 helikopterin de havadan destek verdiğini ifade etti.


Kayım, saat 13.45 sıralarından başlayan yangına 25 arazöz ve yaklaşık 100'e yakın görevlinin yangına karadan müdahale edildiğini dile getirdi. Yangının yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olduğunu belirten Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, bölgede rüzgârın etkili olduğunu ve yangının yayılmasından endişe ettiklerini kaydetti.

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