İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'daki kağıt fabrikasında yangın

Kütahya’daki bir kağıt fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kütahya'daki bir kağıt fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasının atık bölümünde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay mahallesine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.


Ekiplerin 1,5 saatlik çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Geri dönüşüm için toplanan tonlarca atık kağıdın kül olduğunu belirtildi.

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