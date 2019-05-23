Kütahya'daki meralarda çalı ve yabancı ot temizliği

Merkez Bölcek Mahallesi merasında hayvan otlatmayı zorlaştırıcı çalı, diken, yabani hardal, boğa dikeni, sirken yabancı ot temizliği çalışmaları, İŞKUR TYP (Toplum Yararına Programlar) personelleri ve kurum personellerince gerçekleştirilirken, merkez Kızılcakaya, Körs, Aslanapa ilçesi Hürriyet, Emrez, Haydarlar, Adaköy, Dumlupınar ilçesi Ağaçköy ve Çiftlik, Şaphane ilçesi Karakür ve Gediz ilçesi Yunuslar köylerinde toplam 6 bin 94 dekar büyüklüğündeki mera vasıflı alanlarda da yabancı ot temizliği çalışmaları yapıldı.

Hayvansal üretimde en önemli girdiyi oluşturan kaliteli kaba yemin en ucuz ve en kolay temin edildiği kaynakların çayır ve mera alanları olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt, meraların daha verimli hale getirilerek üreticilerin karlı bir hayvancılık yapabilmelerine olanak sağlamak için çalıştıklarını ifade etti. Kurt, “Hayvancılık sektöründeki kaba yem açığının giderilmesinde büyük rol oynayan meraların vasfının iyileştirilerek, yem bitkisi yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, meraların amenajman planlarına göre otlatılması, üreticilerin yeni bilgilere ulaşımını hızlandırarak hayvancılığın karlı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla il genelinde yürütülen mera ıslah ve amenajman projeleri tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

İl genelinde 10 yerde mera ıslah çalışmalarının sürdüğünü belirten İl Müdürü Kurt, merkez Kızılcakaya Köyü mera ıslah çalışmalarının 2019 yılında, merkez Körs, Aslanapa ilçesi Hürriyet, Emrez, Şaphane ilçesi Karakür ve Domaniç ilçesi Çiftlik mera ıslah çalışmalarının 2020 yılında, Dumlupınar ilçesi Ağaçköy ile Gediz Yunuslar mera ıslah çalışmalarının 2021 yılında ve Aslanapa ilçesi Haydarlar, Adaköy projelerinin ise 2022 yılında tamamlanacağını, uygulanan mera ıslah projelerinde çiftçilerin projeye sahip çıkmasıyla mevcut meraların otlatma kapasitelerinin artırılabileceğini ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.