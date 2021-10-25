Kütahya'daki meralarda gübreleme çalışması

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “ Hayvancılık sektöründeki kaba yem açığının giderilmesinde büyük rol oynayan meraların vasfının iyileştirilerek, yem bitkisi yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, meraların amenajman planlarına göre otlatılması, üreticilerin yeni bilgilere ulaşımını hızlandırarak hayvancılığın karlı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla il genelinde yürütülen mera ıslah ve amenajman projeleri tüm hızıyla devam ediyor” dedi.