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Kütahya'daki mültecilerin Avrupa hayali

Kütahya’da resmi kayıtlara göre 6 bin 452 mültecinin bulunduğu ve son 4 gün içerisinde Avrupa’ya geçme umuduyla çok sayıda mültecinin kentten ayrıldığı öğrenildi.

Kütahya'da resmi kayıtlara göre 6 bin 452 mültecinin bulunduğu ve son 4 gün içerisinde Avrupa'ya geçme umuduyla çok sayıda mültecinin kentten ayrıldığı öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Göç Müdürlüğü, resmi müracaatla bulunarak kentten ayrılmak isteyen 3 mülteciye kanunlar çerçevesinde izin vermedi.


Şehirden ayrılan mültecilerle ilgili kesin bir sayı verilmezken, son 4 gün içerisinde otobüs terminalinde normalin üzerinde bir hareketlilik yaşandığı belirtildi.


Resmi kurumlardan izinsiz kentten ayrılan göçmenlerden kara yoluyla ülkeden çıkmaya çalışanların İstanbul üzerinden Edirne'ye gittiği ifade edildi.


Bu arada, 3 mülteci de Kütahya İl Göç Müdürlüğü'ne resmi olarak müracaat ederek, Kütahya'dan ayrılmak istediğini bildirdi. Müdürlük, müracaatta bulunan kişilere izin vermedi.


Kütahya'daki 6 bin 452 mültecinin ağırlıklı olarak Irak ve Afganistan uyruklu olduğunu öğrenildi.

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