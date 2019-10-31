Kütahya'daki müze ve ören yerlerini 1 yılda 72 bin 622 kişi ziyaret etti

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca (TÜİK) yayınlanan Kültürel Miras İstatistiklerine göre, 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı Kütahya'da 72 bin 622 kişi olarak gerçekleşti.

Kütahya'nın en fazla müze ve ören yeri ziyaretçi sayısına sahip 31. il konumunda olduğunu belirten TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol,” Ülkemizde bulunan özel müze sayısı, 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 5,0 artarak 251 olmuştur. Özel müze ziyaretçi sayısı ise, 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 22,9 artarak 12 milyon 478 bin 229 olarak gerçekleşmiştir. Özel müze sayısı en yüksek olan ilk 5 il sırasıyla İstanbul 59 adet, Ankara 40 adet, İzmir 17 adet, Bursa 15 adet ve Gaziantep 11 adettir. 2018 yılında 34 ilde özel müze bulunmamaktadır. Kütahya'da 8 adet özel müze bulunmaktadır” dedi.