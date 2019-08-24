Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Saruhanlar köyü Akdağ mevkiinde çıkan orman yangını yaklaşık 5 saatlik yoğun çalışma sonrası kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 13.45 sıralarında Gediz ilçesi Saruhanlar köyü Akdağ yakınlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Dumanları gören vatandaşlar durumu görevlilere ihbar ederken, ekipler de yangını söndürmek için harekete geçti. Gediz, Simav, Emet, Tavşanlı'dan gelen ekiplerin desteğiyle 5 helikopter ve 25 arazöz ve 100 personel ile müdahale edilen yangında yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alanın zarar gördü. Ekiplerin 5 saatlik yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın bölgesine gelen Vali Ömer Toraman ve Gediz Kaymakamı Muhammet Önder yetkililerden yangınla ilgili bilgi aldı.