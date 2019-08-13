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Kütahya'daki orman yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Eğrigöz köyünde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınına müdahale devam ediyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Eğrigöz köyünde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınına müdahale devam ediyor.


Kütahya'da sabah saatlerinden itibaren 3 helikopterle yangını söndürme çalışmalarına yeniden başlandı. Kütahya Valisi Ömer Toraman, yaptığı açıklamada, "Şu anda alanda 9 dozer, 4 greyder ve 39 arazözlü ekip çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede 160 orman personeli ve çevre köylerde yaşayan gönüllü vatandaşlarımız soğutma çalışmalarına katılıyor. Son tespitlere göre yangının yaklaşık 80 hektarlık alanda etkili olduğunu değerlendiriyoruz" diye konuştu.

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