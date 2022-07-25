Kütahya'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Kütahya’nın Emet ilçesi, Küreci köyünde çıkan orman yangınına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.
Kütahya'nın Emet ilçesi, Küreci köyünde çıkan orman yangınına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, Orman Genel Müdürlüğü, yaklaşık 14 saattir devam eden yangına 28 helikopter ve 5 uçak yönlendirdi. Bölgeye ulaşan helikopterler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalarına başladı.
Yaklaşık 200 hektarlık alanda etkili olan yangına 650 personel, 58 arazöz, 12 su ikmal aracı, 15 itfaiye ve 6 dozer görev yapıyor.