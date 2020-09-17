Kütahya'daki orman yangınında 1 hektarlık alan yandı

Kütahya'da çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Sazak mevkiinde çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekiplerinin yanı sıra 2 de helikopter müdahale etti. 1 saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, yangında yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğünü bildirdi.