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Kütahya'daki orman yangınında 3 hektarlık alan yandı

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü.



Edinilen bilgiye göre, Pazarlar ilçesi Şahma mevkiinde çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekiplerinin yanı sıra gönüllü vatandaşlar da müdahale etti. 3 saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, yangında yaklaşık 3 hektarlık alanın zarar gördüğünü bildirdi.

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