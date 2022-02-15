Kütahya'daki sağlık yatırımları ele alındı

Kütahya'da Sağlık Bakanlığı İl Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı Saha Koordinatörlerinin Kütahya'daki tüm sağlık tesislerinde yapmış oldukları gözlemler ve değerlendirmeler neticesinde, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mahmut Avcı, Saha Baş Koordinatörü Uzm. Dr. Mehmet Köş, Saha Koordinatörleri ve Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Tesis Yöneticilerinin katılımı ile İl Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Kütahya'daki başta sağlık yatırımları olmak üzere Kamu Hastaneleri Hizmetleri, 1. Basamak Koruyucu Sağlık Hizmetleri, Acil Sağlık Hizmetleri ve diğer hususlar değerlendirilerek Kütahya'nın ihtiyaç duyduğu uzman hekim, yardımcı sağlık personeli ve diğer personel, tıbbi cihaz, donanım ve yatırıma ihtiyaç duyulan sağlık tesisleri talepleri bakanlık temsilcileri ile istişare edildi" denildi.