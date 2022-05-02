İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'daki sulama kanalı temizlendi

Kütahya’da şehir merkezinden geçen sulama kanalının içerisine atılan çöplerin temizliğinin düzenli olarak yapıldığı bilirtildi.

Kütahya'da şehir merkezinden geçen sulama kanalının içerisine atılan çöplerin temizliğinin düzenli olarak yapıldığı bilirtildi.


Son olarak Bahçelievler Mahallesi'nde yapılan temizlikle sulama kanalı yeniden temiz bir görünüme kavuştu.


Kütahya şehir merkezinden geçen ve şehrin doğusundan batısına uzanan sulama kanalının bakımı, temizliği Kütahya Belediyesi ekipleri tarafından düzenli olarak yapılıyor. Son olarak Bahçelievler Mahallesinden geçen sulama kanalına atılan çöpler ekipler tarafından temizlendi.


Yapılan açıklamada, "Yapılan temizlik çalışmaları ile birlikte vatandaşlarımızın da çevre bilinci konusunda daha duyarlı olması, sulama kanallarımız başta olmak üzere, Kütahya'mızı gelecek nesillere daha temiz bırakabiliriz" denildi.

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