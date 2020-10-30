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Kütahya'daki tefeci operasyonunda 1 tutuklama

Kütahya’da tefecilik yaptığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 4 kişiden 1’i tutuklandı.

Kütahya'da tefecilik yaptığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.


Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları ileri sürülen K.Ç, T.A, M.K. ve H.D.'yi eş zamanlı operasyonla gözaltına almıştı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.Ç., tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.


Şüphelilerden H.D., savcılıktaki sorgununsun ardından salıverilirken, M.K. ve T.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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