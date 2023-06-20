Kütahya'daki uygulamalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada,” Resmi Ekipler Amirliğimize bağlı Ekipler ve Çarşı ve Mahalle Bekçilerimiz tarafından 1 Amir, 7 resmi ekip (17 Personel) ve 26 ÇMB personeli ile ilimiz sorumluluk bölgelerinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, 76 şahıs, 33 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapılmış, 2 şahsa Kabahatler kanununa muhalefetten gerekli idari işlem yapılmış, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 12 adet fişek ele geçirilmiştir. Yapılan uygulamada başka herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamış olup denetim ve kontroller devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.