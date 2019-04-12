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Kütahya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Kütahya’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente il dışından uyuşturucu getirerek sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında, Lala Hüseyin Paşa, Meydan ve Cumhuriyet mahalleri ile Tavşanlı ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında üniversite öğrencilerinin de olduğu zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.


Gözaltına alınan 5 şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat E, Furkan A. ve Mustafa B. tutuklandı. Diğer şüpheliler R.M. ve M.K.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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