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Kütahya'daki yangında bağ evi ve depo kül oldu

Kütahya’nın Bölücek Mahallesi’ndeki yangında bir bağ evi ve bir depo yandı.

Kütahya'nın Bölücek Mahallesi'ndeki yangında bir bağ evi ve bir depo yandı.


Alınan bilgiye göre, Ş.G. isimli şahsa ait bağ evinde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay mahalline itfaiye araçları sevk edildi. Kısa sürede yayılan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın bağ evinin bitişiğindeki depoya da sıçradı. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, bağ evi ve depo yanarak kül oldu.


Yangının çıkış sebebi araştırılırken, polis olayla alakalı çalışma başlattı.

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