Kütahya'daki zincir marketlerde denetim

Kütahya Belediyesi Zabıta ekipleri, kent merkezinde, aralarında A-101, BİM ve Sultan marketlerin de olduğu iş yerlerinde yaptıkları denetimlerle raf fiyatları ile kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Ekipler aynı zamanda ürünlerin son kullanma tarihlerinin de denetimini gerçekleştirdi. Süpermarket ve bakkallarda yapılan denetimlerde özellikle bakliyat ürünleri, ekmek, süt, ve süt ürünleri, sıvıyağ, şeker, un gibi temel gıda maddelerinin yanında diğer ürünlerin de raf ve kasa fiyatları ile birlikte son kullanma tarihleri kontrol edildi.

Denetimlerin bundan sonra da aralıksız süreceği kaydedildi.