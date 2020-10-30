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Kütahya'dan İzmir'e yardım ekibi

Kütahya Valisi Ali Çelik, deprem bölgesi İzmir’e kurtarma, sağlık ve itfaiye ekibi gönderildiğini söyledi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, deprem bölgesi İzmir'e kurtarma, sağlık ve itfaiye ekibi gönderildiğini söyledi.


Vali Çelik, yaptığı açıklamada, "Kütahya'dan İzmir'e AFAD'dan; 2 kurtarma, 1 konaklama, 1 lojistik araç, 14 personeli, Sağlık Müdürlüğü'nden; 2 UMKE aracı, 16 personel, 2 ambulans, itfaiyeden; 1 kurtarma aracı, 5 personel Kızılay'dan; 3 araç, 15 personel yola çıkmışştır. Geçmiş olsun İzmir" dedi.

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