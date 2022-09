"Kütahya'dan Miami'ye: Hüsnü Olçar" kitabı çıktı

Kütahya'nın tanınmış iş insanlarından, Hurok Marble Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Olçar'ın hayatının kaleme alındığı, “Kütahya'dan Miami'ye: Hüsnü Olçar” kitabı Zinde Yayıncılık etiketiyle çıktı.

Kitap, sadece bir iş insanının hayatına, iş yaşamındaki başarılarına odaklanmıyor. Bir insanın kendini var ederken izlediği yollarda karşılaştığı zorlukların üstesinden nasıl geldiğinin de altını çiziyor.

Anadolu'nun ortasında, Kütahya'da elektrik mühendisi olarak iş hayatına başlayan ve bugün Türkiye'nin önemli iş insanlarından biri olan Hüsnü Olçar'ın; bir yandan başarısındaki sırra tanık olurken diğer yandan onun size nasıl yol gösterdiğini de okuyacaksınız.

Hurok Marble Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Olçar kitaba dair şunları söyledi: “Bir insanın başkalarına ilham olması gerektiğine inanmışımdır her zaman. Çünkü bir insan her şeyi değiştirebilir ve her şeyi yapabilir. ‘Kütahya'dan Miami'ye: Hüsnü Olçar' kitabının özellikle meslek hayatının başındaki insanlara yol göstereceğini, onlara ilham olacağını düşünerek hazırladım. Kitabı okuyanların ve eline alanların hayatlarına dokunacak olmak benim için en büyük mutluluklardan biri. Bu kitap sadece bir Hüsnü Olçar kitabı değildir, bu kitap aynı zamanda büyük bir azimin ve büyük bir başarının öyküsüdür.”

“Kütahya'dan Miami'ye: Hüsnü Olçar” kitabı Zinde Yayıncılık etiketiyle çıkarak dr.com.tr, hepsiburda.com ve amazon.com internet satış noktalarında satışa sunulduğu belirtildi.