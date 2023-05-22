İhlas Haber Ajansı

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Kütahyalı 14 öğretmen depremden etkilenen öğrencilere eğitim verecek

Kütahya’da görev yapan çeşitli branşlardan 14 öğretmenin Antakya’da depremden etkilenen öğrencilere eğitim vermek üzere Hatay’a doğru yola çıktığı bildirildi.

Kütahya'da görev yapan çeşitli branşlardan 14 öğretmenin Antakya'da depremden etkilenen öğrencilere eğitim vermek üzere Hatay'a doğru yola çıktığı bildirildi.


Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Daha önce 30 öğretmenimiz, Antakya'da bu gayeyle iki hafta boyunca görev yapmıştı. Öğretmenlerimiz önümüzdeki hafta boyunca "Antakya NATO Çadır Kenti"ndeki Eğitim Kampüsünde LGS ve YKS'ye girecek öğrencilere hem eğitim verecek, hem rehberlik yapacak, hem de çeşitli etkinlikler düzenleyecekler” ifadelerine yer verildi.

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