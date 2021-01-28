İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahyalı 50 yaşındaki polis memuru, kansere yenik düştü

Eskişehir’de görev yapan Kütahyalı 28 yıllık polis memuru Kadir Kalkar (50), kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Eskişehir'de görev yapan Kütahyalı 28 yıllık polis memuru Kadir Kalkar (50), kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.


Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru evli ve 2 çocuk babası Kadir Kalkar, mide kanseri tedavisi gördüğü Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.


Kadir Kalkar, memleketi Kütahya'ya bağlı Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kalkar'ın cenaze namazına Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Kütahya Alay Komutanı Murat Kırbaç, Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde görev yapan mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.


Kadir Kalkar'ın, ölümü emniyet teşkilatında büyük üzüntüye neden oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.