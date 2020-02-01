İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahyalı başarılı sporcu Balkan Şampiyonası'na katılacak

Kütahyalı sporcu Orhan Baştürk, İstanbul’da yapılan U20 Salon Şampiyonasında yüksek ve uzun atlamadaki başarılarıyla Balkan Şampiyonasında Kütahya’yı temsil etmeye hak kazandı.

Kütahyalı sporcu Orhan Baştürk, İstanbul'da yapılan U20 Salon Şampiyonasında yüksek ve uzun atlamadaki başarılarıyla Balkan Şampiyonasında Kütahya'yı temsil etmeye hak kazandı.


Orhan Baştürk, 1-2 Şubat 2020 tarihinde İstanbul'da yapılan U20 Salon Şampiyonasında yüksek atlamada 2.05'lik derecesiyle Türkiye 2.si olurken, uzun atlamada ise 7.05'lik derece elde etti.


Başarılarından dolayı genç sporcuyu tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret,” 1-2 Şubat 2020 tarihinde İstanbul'da yapılan U20 Salon Şampiyonasında yüksek atlamada 2.05'lik derecesiyle Türkiye 2.si olan sporcumuz Orhan Baştürk, uzun atlamada da 7.05'lik derece elde ederek 8 Şubat tarihinde İstanbul'da yapılacak Balkan Şampiyonasında ilimizi temsil edecektir. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.