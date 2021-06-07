Kütahyalı çiftçilere eğitim

Kütahya Merkez Körs köyünde Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri desteklemesi kapsamında Kütahya Ziraat Odası Başkanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen eğitim toplantısında çiftçiler, Türkiye Tarım Sigortaları Sistemi, hububat yetiştiriciliği ve meyve ağaçlarında bordo bulamacı uygulamaları hakkında bilgilendirildi.