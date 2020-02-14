Kütahyalı çini ustası Hamza Üstünkaya:

'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Kütahyalı çini sanatçısı Hamza Üstünkaya, iyi bir sanatçılığın sabır, aşk, sevgi ve araştırmadan geçtiğini ifade etti.

73 yaşındaki Üstünkaya, merhum babasının da Kütahya'da çini sanatının önde gelen ustalarından olduğunu dile getirdi.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Üstünkaya, ödül töreninde 4,5 yaşındaki torunu Nusa Öztuğcu'nun Cumhurbaşanı Erdoğan ile aralarından geçen diyaloğu anlattı. Üstünkaya, "Külliyeye 4,5 yanındaki torunum Nisa Öztuğcu ile birlikte gittim. Torunum tören sırasında sahneye çıkarak Cumhurbaşkanımız yanına ulaştı.Nusa'nın sahneye çıkması ortamı bir anda yumuşattı. Cumhurbaşkanımız Nisa'nın İstiklal marşının 10 kıtasını da ezbere bildiğini öğrenince bizleri tebrik etti" diye konuştu.

Üstünkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri kutlama merkezinin Kütahya Dumlupınar olması gerektiğini ve kendisinin de buraya mutlaka katılmasını istediğini aktardığını dile getirdi. Üstünkaya, isteğinin Erdoğan'ın tarafından 'İnşallah' diyerek cevaplandığını belirtti.

İyi bir sanatçı olmanın kriterleri olduğunu anlatan Kütahya'nın duayen çini sanatçısı Hamza Üstünkaya, "Sanatçılık olay değil. Sabrın olacak, içinde aşkın olacak, sevgin olacak, sabrın olacak, arkasından araştıracaksın. İyi ustayı bulacaksın. Kötü ustayı bulursan sende kötü olursun. Sanatçılıkta kendinden katkın olacak. Yeni yeni atılımlar yapacaksın. Kendinden sonra geleceklere yol iz olursan o gün sanatçısın. Geçlere tavsiyem tok olmamalarıdır. Sürekli araştırsın.Ben 73 yaşırdayım ama hala açım" ifadelerini kullandı.